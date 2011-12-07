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Арт-директор студии Quberten раскритиковал логотип «Ак Барса»

Арт-директор студии Quberten назвал топ-5 причин для ребрендинга спортивного клуба из Казани.

Михаил Антипин, арт-директор студии Quberten, не слишком высоко оценил логотип казанского хоккейного клуба «Ак Барс».

«Мое общения с „Ак Барсом“ началось году в 2017, мы постоянно на связи. Как только встречаемся — сразу обсуждаем какую-то работу по логотипу. Кроме шуток, меня очень многое связывает с Казанью. В целом, я думаю, когда-нибудь этот вопрос решится, но, если честно, сейчас такому солидному клубу не круто иметь такой логотип», — сказал Антипин.

Также в формате лекции Михаил Антипин подробно разобрал несколько личных и мировых кейсов футбольных и хоккейных брендов, и объяснил, почему Quberten изменили и доработали логотипы клубов таким образом. 

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