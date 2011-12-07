Форум чемпионов: Дерби «Ак Барса» и «Авангарда» родилось в интернете

Представители маркетинговых и SMM-служб «Ак Барса» и «Авангарда» провели дебаты о том, как правильнее вести соцсети клуба КХЛ в современных реалиях.

Маркетинговый департамент казанского клуба, например, отметил важность правильного подбора видеороликов для получения наибольших охватов.

Было упомянуто и новообразованное дерби с омским «Авангардом», которые появилось не из-за игровых встреч команд в рамках КХЛ, а из-за противостояний двух пресс-служб в интернете.

Одним из главных аргументов омичей на дебатах стало то, что они делают контент для болельщиков, а не ради цифр (ранее хозяева форума похвастались большими охватами в соцсетях). Также «Авангард» похвалился «самым медийным тренером в мире» и тем, что их контент-план расписан на годы вперед.

Победителя дебатов каждый из присутствующих определил для себя сам, но можно сделать однозначный вывод, что противостояние продолжится и в дальнейшем.

TANECO Форум чемпионов — это международная конференция о спортивном маркетинге и часть официальной программы ежегодного предсезонного турнира команд КХЛ TANECO Кубок Чемпионов. Спикерами форума являются ведущие представители топ-клубов российского спорта и зарубежные лидеры маркетинга.