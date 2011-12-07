Форум чемпионов: «Салават Юлаев» не хочет делиться болельщиками с КХЛ

Сегодна на TANECO Форум чемпионов директор департамента интернет-проектов КХЛ Юрий Гаркунов рассказал о планах цифровизации Лиги и выразил надежду, что все клубы-участники присоединятся к единой базе болельщиков, созданной организацией.

Этот момент вызвал бурное обсуждение аудитории в зале. Представители ХК «Салават Юлаев» задали спикеру неудобные вопросы о целесообразности присоединения их клуба к общей базе Лиги.

Камнем преткновения стала широкая локальная CRM-база уфимцев (более 40 тыс. болельщиков), которой клуб из столицы Башкортостана не видит смысла делиться с КХЛ.

Директор департамента интернет-проектов КХЛ Юрий Гаркунов пояснил, что полученную базу болельщиков не будут использовать для взаимодействия — только для актуализации информации. Однако, такой ответ не убедил представителей «Салавата», которые на данный момент времени до сих пор не входят в список 14 клубов, поделившихся информацией с Лигой.

Интересным фактом является то, что в скором времени поправка к регламенту организации обяжет каждый хоккейный клуб войти в общую CRM-систему Континентальной Хоккейной Лиги.

Отметив, что казанский «Ак Барс» уже два года назад пошел на сотрудничество с Лигой, а представители клуба на Форуме заявили, что от этого взаимодействия были получены лишь дополнительные плюсы.

TANECO Форум чемпионов — это международная конференция о спортивном маркетинге и часть официальной программы ежегодного предсезонного турнира команд КХЛ TANECO Кубок Чемпионов. Спикерами форума являются ведущие представители топ-клубов российского спорта и зарубежные лидеры маркетинга.