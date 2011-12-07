Игрок УНИКСа пытается отсудить у бывшего клуба 45 млн рублей

Баскетболист сборной России и казанского клуба УНИКС Евгений Валиев подал иск против своего бывшего клуба — подмосковных «Химок». Спортсмен хочет отсудить 45 миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению Валиева, его бывший работодатель искусственно создал ситуацию с его недопуском к тренировкам и официальным матчам, чтобы расторгнуть контракт. А после этого руководство клуба подделало подпись игрока под трудовым договором. Но в «Химках» заверили, что выполнили все обязательства перед форвардом. Более того, его недопуск к играм был связан с проблемами с сердцем, которые при больших нагрузках могли привести к летальному исходу.

«Я прошел все медицинские обследования, контракт вступил в силу и был полностью гарантирован клубом. За сезон 2019/20 „Химки“ полностью выполнили все финансовые обязательства. Перед началом следующего сезона, в конце августа 2020 года, меня отстранили от работы, заявив, что я не прошел медицинский осмотр по решению врача команды (так было обозначено в приказе об отстранении от работы). Контракт с клубом при этом продолжал действовать», — цитирует Валиева «СЭ».

Сразу после этого баскетболист получил письмо за подписью генерального директора клуба Павла Астахова с разрешением перейти в другой клуб. Но с этим решением игрок не согласился и прошел независимый медосмотр, по результатам которого никаких медицинских противопоказаний для занятия спортом выявлено не было, но в «Химках» это проигнорировали, рассказал Валиев.

Несмотря на то, что игрок не был допущен к тренировкам в «Химках», в октябре прошлого года баскетболист прошел медосмотр в составе национальной сборной и выступал за нее в официальных матчах квалификации Евробаскета-2022.

В середине декабря, после очередного медосмотра, Валиев все же получил допуск к тренировкам в составе желто-синих. Но и тут проблемы с клубом не закончились, сказал баскетболист. По его словам, клуб в одностороннем порядке пересмотрел зарплату игрока — он стал получать не 3,5 миллиона рублей в месяц (согласно контракту, заключенному в июне 2019 года), а 300 тысяч рублей.

«Всего за сезон (10 месяцев) „Химки“ выплатили мне сумму, равную половине одной заработной платы за месяц и клуб считает, что больше ничего мне не должен», — говорит Валиев.

Руководство «Химок» считает, что выполнило все обязательства перед игроком.

«Летом 2019 года между баскетбольным клубом „Химки“ и Евгением Валиевым был заключен двухлетний контракт, согласно которому финансовые обязательства в отношении каждого сезона вступают в силу только при условии успешного прохождения медосмотра», — рассказали «СЭ» в пресс-службе подмосковного клуба.

Поскольку у Валиева были выявлены кардиологические проблемы, связанные с нарушением работы сердечной мышцы, приводящие в определенных случаях к летальному исходу, финансовые обязательства по наступающему сезону в силу не вступили, отметили в «Химках».

На данный момент разбирательство по этому делу продолжается.

Напомним, в сезоне-2020/21 Валиев сыграл в 11 матчах клуба в Евролиге (3,7 очка и 3,2 подбора за 15 минут игрового времени) и в 15 матчах Лиги ВТБ (5,5 очка и 4,1 подбора за 16 минут). В середине июля 2021 года форвард подписал однолетний контракт с «УНИКСом».