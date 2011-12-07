Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может уйти в аренду

Форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в екатеринбургский «Урал», об этом сообщает «РБ спорт».

В этом сезоне форвард казанского клуба появлялся на поле три раза и результативными действиями не отметился. Игнатьев пополнил состав «Рубина» в декабре 2019 года. За это время он провел 31 матч, в которых отметился тремя забитыми мячами и трижды ассистировал партнерам по команде. Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до мая 2024 года.

Стоит отметить, что после травмы основного нападающего Джордже Деспотовича эту позицию начал занимать центральный полузащитник Михаил Костюков. В 24 матчах прошлого сезона он отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференциях после матчей с «Ракувом» и «Крыльями Советов» отмечал, что выбор нападающего для стартового состава продиктован эффективностью игроков.

Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной России Артем Дзюба может пополнить состав футбольного клуба «Рубин».