SMM-менеджер «Ак Барса»: Успех «Рубина» в сети связан с фигурой Слуцкого

SMM-менеджер хоккейного клуба «Ак Барс» Сергей Антипов считает, что успех футбольного «Рубина» в медиа — это в первую очередь заслуга главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

«Да, действительно „Рубин“ в Казани в данный момент стал повеселее, но я думаю, что ни для кого не секрет, что это связано больше не с медиа-службой, не с пресс-службой, а с фигурой главного тренера. Леонида Викторовича можно засунуть, мне кажется, абсолютно в любую точку планеты, и она станет популярной», — сказал Сергей.

Впрочем, конкуренция хоккейного и футбольного клуба имеет больше дружеский характер.

«Безусловно, мы конкурируем, и цифры показывают, что мы пока сильно впереди. Я желаю „Рубину“ успеха, надеюсь, что им удастся подхватить эту волну Слуцкого и превратят ее уже в конвейерную работу медиа-службы, вне зависимости от того, кто главный тренер клуба», — резюмировал специалист.

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