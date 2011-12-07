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Вероника Кудерметова проиграла Петре Квитовой в матче второго круга турнира Цинциннати

Уроженка Казани уступила представительнице Чехии в двух партиях.

Уроженка Казани Вероника Кудерметова проиграла Петре Квитовой во втором круге теннисного турнира в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счетом 2:6, 4:6.

Российская теннисистка шесть раз подавала на вылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из четырех. На счету ее соперницы десять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейков из двенадцати. 

Следующей соперницей Квитовой станет победительница пары Онс Жабер — Ига Швентек.

КВ
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