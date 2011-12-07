Вероника Кудерметова вышла во второй круг WTA 1000 в Цинциннати

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова пробилась во второй круг соревнований в Цинциннати. Матч против итальянки Жасмине Паолини завершился со счетом 6:3, 6:2. Спортсменки провели на корте час и 13 минут.

Следующей соперницей уроженки Казани станет чешская теннисистка Петра Квитова, которая на данный момент является 11-й ракеткой мира, Кудерметова, в свою очередь, занимает 33-ю строчку в рейтинге WTA.

Встреча начнется сегодня, 18 августа, в 19:00 по московскому времени.