Юрий Гаркунов: КХЛ вынужден становиться IT-компанией

Сегодня в рамках открытой международной конференции TANECO Форум чемпионов Юрий Гаркунов выступил с презентацией Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), как IT-продукта.

Для начала директор департамента интернет-проектов КХЛ сослался на ряд успешных кейсов компаний, которым, чтобы идти в ногу со временем пришлось становиться IT-компанией и вступать в борьбу за внимание клиента. Одним из главных примеров стала компания Технониколь, занимающаяся продажей стройматериалов, но все-таки внедрившая в свою клиентскую базу CRM-систему.

«Так что КХЛ в данный момент времени просто не может не стать в том числе и IT-компанией», — заявил спикер.

Основным пунктом цифровизации КХЛ было выделено Цинтральное информационное бюро (ЦИБ).

На базе ЦИБ Лиге удается решать целый ряд важных задач, такиз как: электронная заявка игроков, контроль потолка зарплат, благодаря автоматическому подсчету, управление медицинским порталом и распределением арбитров на матчи хоккейных лиг, автоматическая система составления календаря с учетом перелетов из-за широкой географии Лиги (что с каждым годом помогает составить все более сбалансированный календарь).

Также был упомянут медиа-поратл КХЛ, через который получают аккредитацию представители сразу нескольких лиг (КХЛ, ВХЛ, ЖХЛ, МХЛ).

«В этом году к стандартной процедуре будет добавлен штрихкод, благодаря которому аккредитованные смогут проходить на спортивные мероприятия смогут проходить на них без участия персонала клуба», — пояснил Гаркунов.

Напоследок была упомянута цифровая система КХЛ, которая распределяет трансляции среди всех тв и интернет-каналов, у которых есть на них права.

Также анонсирована и разработка системы, которая поможет автоматически генерировать видеоролики для болельщиков, например «все голы финских игроков за прошедшую неделю». Это позволит создавать значительно больше контента для болельщиков, заинтересованных в конкретном контенте.

Одна из основных целей Лиги — создать единую базу болельщиков, к которой присоединятся все клубы КХЛ. На данный момент это сделали лишь 14 команд.

TANECO Форум чемпионов — это международная конференция о спортивном маркетинге и часть официальной программы ежегодного предсезонного турнира команд КХЛ TANECO Кубок Чемпионов. Спикерами форума являются ведущие представители топ-клубов российского спорта и зарубежные лидеры маркетинга.