«Ак Барс» в Нижнем Новгороде обыграл «Торпедо»

Отметим, что в рамке ворот гостей и на этот раз оказался Подъяпольский. Который и отличался затем после резких выпадов нижегородцев. И даже удаление партнера не сломило молодого голкипера – 0:1 на 9-й минуте.Увы, откровенная глупость после неудачного вывода из своей зоны обернулась тем, что Подъяпольского оставили одного перед двумя соперниками – 1:1.Но за 70 секунд до конца первого периода сольный проход Галиева вновь вывел «Ак Барс» вперед – 1:2. Станислав Галимов, долгое время поигравший за «Ак Барс», и на этот раз шайбу отразить не смог.Во втором периоде казанцы получили численный перевес, но реализовать его не смогли.Затем уже хозяева имели численный перевес - тоже никак.И чем дальше шла игра, тем явно было - Подъяпольский команду не подводит. А со скамейки за этим наблюдал Эмиль Гарипов, подъехавший на этот матч. Но «барсы» еще раз дали своем вратарю время для подвига – еще две минуты меньшинства. Опять гости выстояли.А в третьем периоде казанцы все никак не могли успокоить игру третьей шайбой, хотя моменты у них имелись.И все же в большинстве Станислав Галиев, оформив дубль, увеличил преимущество «барсов» – 1:3 .В середине третьего периода в равных составах хозяева опять перехитрили Подъяпольского – 2:3.А затем в очередной раз казанцы дали шанс своему вратарю продемонстрировать свою игру в меньшинстве, и вновь наш вратарь был безупречен.А в концовке, когда хозяева сняли вратаря, уроженец Нижнего Новгорода Алексей Потапов после шайбу в пустые ворота – 4:2 в пользу «Ак Барса». Так что пока без очков «Ак Барс» на выезде не остается. Следующий матч у Казани в Нижнекамске.