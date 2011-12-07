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Динамовцы Казани почти догнали одноклубников из Электростали

Команда Араика Маргаряна дважды переиграла в Москве команду «Динамо-ЦОП-Москомспорт». Если в первый день казанцы выиграли со счетом 2:0, то во второй день победа гостей была более убедительной – 8:1.
А вот динамовцы Электростали в Екатеринбурге в первом матче уступили местному «Динамо-Строителю (2:3). Таким образом, казанцы сократили отрыв от подмосковной команды до 2 очков. 22 и 23 сентября казанцы дома примут команду из Электростали, где и будет решена победа в регулярном чемпионате России.
КВ
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