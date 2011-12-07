Динамовцы Казани почти догнали одноклубников из Электростали

Команда Араика Маргаряна дважды переиграла в Москве команду «Динамо-ЦОП-Москомспорт». Если в первый день казанцы выиграли со счетом 2:0, то во второй день победа гостей была более убедительной – 8:1.