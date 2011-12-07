Футболист «Рубина» Кварацхелия не вошел в шорт-лист из 40 кандидатов на награду Golden boy

Футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия не попал в шорт-лист из 40 кандидатов на награду Golden boy. Изначально он входил в сотню кандидатов, претендовавших на победу, но не прошел в решающий раунд, сообщает eurostavka.

Сейчас в топ-40 присутствуют два футболиста из Украины: защитник киевского «Динамо» Илья Забарный и хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик.

Премия присуждается футболисту до 21 года. Настоящим обладателем награды является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.