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Футболист «Рубина» Кварацхелия не вошел в шорт-лист из 40 кандидатов на награду Golden boy

Награда Golden boy вручается итальянским изданием Tuttosport.

Футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия не попал в шорт-лист из 40 кандидатов на награду Golden boy. Изначально он входил в сотню кандидатов, претендовавших на победу, но не прошел в решающий раунд, сообщает eurostavka. 

Сейчас в топ-40 присутствуют два футболиста из Украины: защитник киевского «Динамо» Илья Забарный и хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик. 

Премия присуждается футболисту до 21 года. Настоящим обладателем награды является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. 

КВ
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