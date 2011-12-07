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Казанские баскетболисты-колясочники выиграли турнир в Тюмени

Татарстанский клуб баскетболистов-колясочников «Крылья Барса» на всероссийском турнире в Тюмени занял первое место.
На этом турнире наша команда дважды смогла одолеть своих соперников из Тюмени, которых не смогли обыграть на недавнем турнире в Казани.Теперь «Крылья Барса» будут готовиться к Еврокубку, который пройдет в 2019 году.
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