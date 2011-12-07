УНИКС вновь проявил характер

В гости в Казань пожаловал клуб «Торино» из Италии. Итальянский клуб в межсезонье солидно усилился - Радд из ЦСКА, Тэйлор, Карр – все это игроки с именем. А вот у казанцев вновь не смогли выйти на площадку Эджим и Шелекето.Тем не менее, в первой четверти волжане сумели агрессивно сыграть в защите, да и Морган разыгрался – 31:6. Такой вот невероятный счет был на табло к первому перерыву.Далее гости все же пришли в себя, и резко взвинтив темп, сумели постепенно выровнять положение.Собственно, за счет трехочковых бросков «Торино» сумел перед последним перерывом чуть выправить дела. И все же преимущество, добытое в первой четверти, позволило казанцам уверенно довести матч до общей победы.Морган старался под кольцами (25 очков за игру), и УНИКС сумел избежать нервной концовки – 92:78 (31:6, 18:21, 20:25, 23:26).А следующий матч в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС проведет дома против польского клуба «Зелена Гура» 20 октября.