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«Динамо-Ак Барс» одержало победу в Санкт-Петербурге

Успех стал третьим подряд в матчах Суперлиги.

Казанское «Динамо-Ак Барс» на выезде обыграло «Ленинградку» и одержало третью победу подряд. Волейболистки уверенно разобрались с соперницами в трёх сетах — 17:25; 17:25; 23:25.

Успех позволил казанской команде закрепиться на первой строчке турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Напомним, игра «Динамо-Ак Барса» следующего тура против «Заречье-Одинцово» отменена из-за положительных тестов COVID-19 у подмосковного клуба. Следовательно, 24 октября казанские волейболистки дома встретятся с «Минчанкой».

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