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Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс»

12-матчевая победная серия команды Алексея Вербова прервалась в столице РТ.

«Зенит» в пятом туре Суперлиги на домашнем паркете обыграл кемеровский «Кузбасс» — 3:0 (25:19, 25:21, 28:26). Таким образом, казанцы одержали пятую победу в Суперлиге кряду.

При этом в столице РТ прервалась 12-матчевая победная серия команды под руководством Алексея Вербова. С 13 очками «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Кузбасс» опустился на четвёртое место. 25 октября казанцам предстоит провести домашнюю игру против питерского «Зенита».

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