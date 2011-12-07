«Торпедо» забило четыре безответных мяча «Нефтехимику»

Московское «Торпедо» в 16-м туре ФНЛ разгромило «Нефтехимик» со счётом 4:0. В первом тайме отличился Игорь Лебеденко, а во второй половине встречи голы забили Александр Рязанцев, Амур Калмыков и Равиль Нетфуллин.

Благодаря победе «Торпедо» ворвалось в четвёрку лидеров ФНЛ, а «Нефтехимик» упал на седьмую строчку. Примечательно, что нижнекамцы пропускали четыре мяча за один матч четыре года назад — 15 октября 2016 года «Нефтехимик» проиграл «Тосно» со счётом 2:4.