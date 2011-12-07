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«Торпедо» забило четыре безответных мяча «Нефтехимику»

Нижнекамцы пропустили четыре гола впервые с октября 2016 года.

Московское «Торпедо» в 16-м туре ФНЛ разгромило «Нефтехимик» со счётом 4:0. В первом тайме отличился Игорь Лебеденко, а во второй половине встречи голы забили Александр Рязанцев, Амур Калмыков и Равиль Нетфуллин.

Благодаря победе «Торпедо» ворвалось в четвёрку лидеров ФНЛ, а «Нефтехимик» упал на седьмую строчку. Примечательно, что нижнекамцы пропускали четыре мяча за один матч четыре года назад — 15 октября 2016 года «Нефтехимик» проиграл «Тосно» со счётом 2:4.

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