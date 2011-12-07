В РФС не видят оснований для переигровки матча «Краснодар» — «Рубин» (3:1). Об этом порталу Sport24 заявили в службе коммуникаций союза.

«Мы не видим оснований для переигровки матча „Краснодара“ — „Рубин“. Спорные моменты могут быть рассмотрены на заседании экспертно-судейской комиссии, если поступят обращения от клубов», — цитирует ответ портал.

Напомним, по итогам матча 11-го тура РПЛ «Рубин» подал жалобу на действия главного арбитра Михаила Вилкова. В клубе полагают, что судья нарушил один из пунктов протокола VAR, произошло это в эпизоде с назначением пенальти в ворота казанцев в конце первого тайма.