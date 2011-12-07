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Хоккеисты казанского «Ак Барса» по буллитам переиграли рижское «Динамо»

У рижан место в рамке ворот уже давно занимает воспитанник татарстанского хоккея Тимур Билялов.
И именно его стараниями с игры казанцы лишь однажды поразили цель. Шайба на счету Иржи Секача. И он же в буллитной серии провел решающий бросок – 2:1 в пользу казанцев. Следующий матч казанцы проведут дома 20 ноября против челябинского «Трактора».
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