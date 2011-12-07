«Нефтехимик» проиграл лидеру Западной Конференции КХЛ

В субботу «Нефтехимик» на своем льду принимал ЦСКА – лидера Западной Конференции КХЛ. Хозяевам удалось реализовать большинство (ЦСКА получил командный штраф за нарушение численного состава) в начале первого периода. За 4 минуты до конца первой трети матча на льду случилась драка и, как следствие, ряд удалений. Армейцы благополучно сумели воспользоваться большинством. А точку в матче поставил нападающий гостей Сергей Толчинский, забросивший кистевым броском - 2:1 в пользу ЦСКА. «Нефтехимик» терпит четвертое поражение подряд, оставшись на 9-й строчке в конференции.