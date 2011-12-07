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УНИКС дома разгромил «Нижний Новгород»

В рамках чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты казанского УНИКСа на своем паркете встречались с «Нижним Новгородом» и разгромили соперника – 89:64 (29:16, 15:14, 21:15, 24:19).
15 очков у казанцев набрал Пьеррия Хенри. Лишь во второй четверти казанцы снизили концентрацию, а так уверенно переигрывали соперников. Отметим, что впервые после травмы вышел на паркет Максим Шелекето.
КВ
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