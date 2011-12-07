Бердыев – о клубной базе «Рубина»: Спали на полу, потому что на кроватях спать невозможно было

Экс-тренер «Рубина» рассказал о базе клуба в первые годы своей работы в Казани.

«Когда я приезжаю в Казань, мы заезжаем в какое-то двухэтажное здание, садимся в маленький кабинетик. Я разговариваю с начальником команды: „А база где?“. Он: „Вот она“. Железные кровати пружинистые, общий туалет, общий умывальник. Когда бразильцы Рони и Калисто приехали, они в шоке были. Спали на полу, потому что на кроватях спать невозможно было», — сказал Бердыев в интервью Геннадию Орлову.

Отдельно тренер остановился на состоянии полей. По его словам, поле было песчаным, а стадион «Рубин» находился в заброшенном состоянии. Специалист вспомнил, как часть будущей базы расположилась на территории городского парка «Крылья Советов».

«Там был парк. И я получил разрешение от мэрии еще одно поле пристроить. Была история, где мы немного нарушили закон. Пришлось решать вопрос с жителями Авиастроительного района. Вырубить ничего не разрешали, я втихаря всё это сделал. И потом утвердили всё. Сейчас база в „Рубине“ — одна из лучших в России», — признался Курбан Бердыев.