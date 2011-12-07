Курбан Бердыев рассказал о возобновлении тренерской карьеры

Экс-тренер «Кристалла», «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев в интервью Геннадию Орлову рассказал о перспективах возобновления своей карьеры.

«Так складывается в моей профессиональной деятельности, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратя на это время. Сейчас есть предложения, но без максимальных задач. А хочется серьезных проектов. Конечно, я готов к работе», — подчеркнул Бердыев.

Напомним, специалист находится в поиске работы с лета 2019 года, когда был уволен из «Рубина». Ранее СМИ писали об интересе к тренеру со стороны «Сочи» и «Динамо», но Бердыев так и не возглавил указанные клубы.