«Ак Барс» на своем льду второй раз в сезоне обыграл «Автомобилист»

На раскатке перед матчем стало ясно – в составе хозяев не сыграют два защитника – Андрей Педан и Пол Постма. А место в воротах занял Эмиль Гарипов. И уже на 2-й минуте был удален у «барсов» Роман Манухов, но тут же удалились и гости, так что начало матча получилось несколько нервным. А тут еще «Ак Барс» нарушил численный состав. И меньшинство гости реализовали – Найджел Доус, капитан и лучший снайпер «Авто» открыл счет – 0:1 на 5-й минуте. И хозяева еще больше минуты оставались в меньшинстве.Но отстояли в защите, а на 10-й минуте после броска Маркова счет сравнял Клинкхаммер, но видеоповтор показал, что счет остается прежним – касание шайбы конька казанца. Но на исходе 11-й минут гол «Ак Барс» забил уже чистый – большинство реализовал Азеведо – 1:1. «Ак Барс» имел преимущество еще раз, но первый период завершился вничью – 1:1.Второй период опять начался атаками «Ак Барса», и в самом начале казанцы получили очередное большинство, хотя на этот раз и не забили. Но на 26-й минуте, уже в равных составах, Михеев все же вывел Казань вперед – 2:1. В конце периода гости поднажали, и подолгу «возили» шайбу у ворот Гарипова, но победный счет к перерыву так и остался за «Ак Барсом».Заключительный период начался осторожно – цена ошибки была велика. Но на 42-й минуте Михеев изловчился, и с неудобной руки бросил точно – дубль Артема и 3:1. Это был уже неплохой задел. Далее дважды казанцы имели численный перевес, но не забили, а затем дважды, имея перевес, гости пытались снимать вратаря, но до опасного броска дело так и не довели, так что счет 3:1 в пользу «Ак Барса». В этом сезоне казанцы уже дважды побеждают «Автомобилист».