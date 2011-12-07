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«Рубин» все три сбора межсезонья проведет в Турции

Казанский «Рубин» довольно быстро определился с планами на зимнее межсезонье.
Всего на январь-февраль запланированы три сбора, причем на этот раз все они пройдут в турецком Белеке. Первый сбор пройдет с 4 по 17 января, второй – с 22 января по 2 февраля. И третий – с 7 по 21 февраля. Соперники по контрольным матчам будут определены позднее. А ответный матч четвертьфинала Кубка России ориентировочно назначен на 24 февраля – встреча пройдет в Казани. То, что все три сбора пройдут в Турции, а не в Испании, свидетельствует о том, что политика клуба – сделать сборы минимально затратными.
КВ
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