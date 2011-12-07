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Данис Зарипов: Главное, чтобы каждый болельщик получил много положительных эмоций

Нападающий «Ак Барса» поделился впечатлениями от Мастер-шоу КХЛ.
- Вам сейчас еще играть в матче против ветеранов КХЛ. Силы на завтра останутся?- Я очень надеюсь, что Сергей Зиновьев и Алексей Морозов сейчас находятся в хорошей форме. Я доверюсь их игре, буду только немного помогать.- Химия-то между вами осталась?- Сейчас увидим.- Какой матч был самым лучшим для вашей тройки?- Сравнивать не буду. Все победные матчи были по-своему хороши и записаны в историю.- Как к вам пришла идея с тюбетейкой?- Спонтанно. Думаю, самые оригинальные идеи так и приходят.- Как в целом впечатления от Матча звезд?- Очень хорошая атмосфера и формат неплохой. Конкурсы изменили – внесли какие-то новшества. И поддержка, конечно, была сумасшедшая, встреча овациями. Самое главное, чтобы каждый пришедший болельщик, любитель хоккея, получил много положительных эмоций, – передает слова Зарипова корреспондент «КВ».
КВ
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