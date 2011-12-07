Динамовцы Казани в Новосибирске сыграли вничью с «Сибсельмашем»

И уже первый тайм оказался богатым на голы. Уже на 3-й минуте гости вышли вперед – Максим Рязанов реализовал пенальти. Однако на 7-й минуте Анисимов с углового счет сравнял, а на 13 с углового отличился уже Доровских – 2:1.На 19-й минуте Обухов счет сравнял – 2:2, а на 20-й минуте Артющин вывел казанцев вперед - 2:3. Волжане с пенальти забить не смогли, а вот хозяева с «точки» счет сравняли – 3:3. Петровский с игры вывел хозяев вперед, но на 41-й минуте Михаил Тюко вновь сделал счет равным – 4:4. И все же последний гол вновь забили хозяева – на последней минуте отличился Исалиев – 5:4. Такие игры нравятся болельщикам, и вызывают негодование тренеров.Во втором тайме игра в «догонялки» продолжилась. Казанцы сравнивали счет, а сибиряки уходили вперед. Счет 7:6 продержался до последней минуты, и вот тут Ларионов сумел счет сравнять – 7:7.