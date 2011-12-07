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Казань оказалась сильнее в волейбольном динамовском дерби

Матча между московскм и казанским «Динамо» в чемпионате женской суперлиги в Казани ждали с волнением – все-таки москвички на сегодняшний день имеют более ровный состав.
И первая партия казанского матча вроде бы это подтверждала – 25:20 в пользу москвичек. Но тем и сильна ныне команда Ришата Гилязутдинова, что способна дать бой любому сопернику. И три последующие партии наши девушки сыграли вдохновенно и концентрировано, и выиграли – 25:22, 25:19, 25:20 и 3-1. Таким образом, казанки догнали москвичек в турнирной таблице – у обеих команд по 10 побед.
КВ
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