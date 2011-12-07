Казань оказалась сильнее в волейбольном динамовском дерби

И первая партия казанского матча вроде бы это подтверждала – 25:20 в пользу москвичек. Но тем и сильна ныне команда Ришата Гилязутдинова, что способна дать бой любому сопернику. И три последующие партии наши девушки сыграли вдохновенно и концентрировано, и выиграли – 25:22, 25:19, 25:20 и 3-1. Таким образом, казанки догнали москвичек в турнирной таблице – у обеих команд по 10 побед.