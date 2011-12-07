Казанский «Синтез» уступил в финале Кубка России по водному поло московским динамовцам

Московские динамовцы под руководством уроженца Казани Марата Закирова в бассейне «Оргсинтез» выиграли в финале Кубка России у казанского «Синтеза» - 12:9. Казанцы уступали с самого начала встречи, и изменить ход поединка по ходу уже не смогли. «Синтез» в итоге – серебряный призер турнира.