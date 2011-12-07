Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский «Синтез» уступил в финале Кубка России по водному поло московским динамовцам

Казанский «Синтез» уступил в финале Кубка России по водному поло московским динамовцам
Московские динамовцы под руководством уроженца Казани Марата Закирова в бассейне «Оргсинтез» выиграли в финале Кубка России у казанского «Синтеза» - 12:9. Казанцы уступали с самого начала встречи, и изменить ход поединка по ходу уже не смогли.  «Синтез» в итоге – серебряный призер турнира.
КВ
Лента новостей