УНИКС на своей площадке  сумел обыграть «Калев»

Играть пришлось с «Калевом» из Таллина. Вроде не фаворит, но и не явный аутсайдер, что и показала первая четверть – 2:9 в начале. Весь матч чувствовалось, что командный дух у волжан куда-то подевался, а быстрые контратаки гостей сводили на нет все старания УНИКСа оторваться в счете.А в начале четвертой четверти казанцы уже уступали – 61:65. И лишь ценой невероятной концентрации и стараниями Смита при бросках из-за дуги УНИКС все же вырвал победу – третью подряд – 76:74 (23:22, 23:14, 17:24, 15:14). 21 очков на счету Джамара Смита.