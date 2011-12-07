Защитник рижского «Динамо» спел во время Мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне исполнил песню Ho Hey группы The Lumineers во время Мастер-шоу КХЛ. Игрок, выступающий в составе команды дивизиона Боброва, в перерыве между конкурсами взял в руки гитару и исполнил композицию под аплодисменты «Татнефть-арены». Хоккеист признался пресс-службе КХЛ, что музыка – это его хобби и он играет на акустической гитаре в свободное время.