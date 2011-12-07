Неудача «Динамо» в Архангельске

У гостей пропускал матч из-за травмы Игорь Ларионов, но это безусловно не оправдывает волжан. Хозяева же в этот вечер играли вдохновенно, порадовав своих болельщиков. А казанцы теперь завершат регулярный чемпионат тремя домашними встречами с командами из высшей части турнирной таблицы.