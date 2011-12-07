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Неудача «Динамо» в Архангельске

В чемпионате России по хоккею с мячом казанские динамовцы не сумели продолжить победную серию. В Архангельске команда Ильяса Хандаева уступила местному «Воднику» довольно крупно – 2:9 (0:4).
У гостей пропускал матч из-за травмы Игорь Ларионов, но это безусловно не оправдывает волжан. Хозяева же в этот вечер играли вдохновенно, порадовав своих болельщиков. А казанцы теперь завершат регулярный чемпионат тремя домашними встречами с командами из высшей части турнирной таблицы.
КВ
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