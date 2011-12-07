Динамовцы Казани в Нижнем Новгороде выиграли у «Старта»

В очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом казанские динамовцы играли в Нижнем Новгороде с местным «Стартом». Хоккеисты команды из столицы Татарстана с первых же минут матча обрушили на ворота «Старта» шквал атак, но голкипер Иванчиков до поры сдерживал мастеров соперника.

На 35-й минуте казанцы получили право на пенальти, но Рамиль Ибрагимов с «точки» в ворота не попал — 0:0. И тревожно было за казанцев — моменты они транжирили в избытке, и за такую расточительность соперники рано или поздно должны были и наказать.

Лишь на 43-й минуте Игорь Ларионов с точной передачи Егора Дашкова сумел выйти один на один и забить — 0:1. А еще через минуту счет стал 0:2 после точного удара Евгения Корева. Так что на перерыв казанцы ушли с хорошим настроением.

Но на 47-й минуте хозяева один мяч отыграли — 1:2. Затем Ларионов оформил дубль в матче, но уже в ответной атаке хозяева вновь приблизились на расстояние одного гола — 2:3 на 53-й минуте. А на 59-й минуте хозяева и вовсе счет сравняли — 3:3. И тут же Ильяс Хандаев был вынужден брать тайм-аут.

На 76-й минуте Денис Артюшин наконец-то смог вновь вывести «Динамо» вперед — 3:4.

На 83-й минуте казанцы получили право на второй пенальти в матче, но и на этот раз не забили — промахнулся Евгений Корев.

К счастью, казанцы в концовке выстояли, и одержали победу (4:3), укрепившись на пятом месте.

А в «регулярке» динамовцам осталось провести всего два матча — 21 февраля дома против кировской «Родины» и 27 февраля в Мурманске против «Мурмана».

И теперь с большой долей вероятности в первом раунде плей-офф казанцы скрестят клюшки с архангельским «Водником».