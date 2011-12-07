Казанский «Рубин» на сборе в Турции уступил «Кайрату»

Свой очередной контрольный матч на третьем сборе в Турции «Рубин» проводил против «Кайрата» из Казахстана.

В стартовом составе у казанцев вышли Дюпин, Зуев, Сантос, Уремович, Данченко в защите, в центре поля — Коновалов, Подберезкин, и в группе атаки — Давиташвили, Йевтич, Макаров и Игнатьев.

Игра началась со взаимных атак, но на 14-й минуте защита казанцев не уследила за Аймбетовым и тот, выйдя один на один, переиграл Дюпина. А еще через полторы минуты Дугалич забил и второй гол — 0:2.

После двух забитых мячей инициатива перешла к игрокам «Кайрата». Казанцам все сложнее было контролировать мяч — играли против них плотно.

А на 36-й минуте Вржешински провел и третий мяч в ворота Дюпина — 0:3. Это было уже серьезно. Так что в перерыве Слуцкий должен был вносить коррективы.

В перерыве Абильдгор заменил Подберезкина. Увы, во втором тайме стало заметно, что казанцы заметно уступают «Кайрату» в физических кондициях. Ту же произошли и замены — Бакаев сменил Игнатьева, вышли Старфельт, Поярков. Опасно бил по воротам из-за пределов штрафной Макаров, но голкипер «Кайрат» спас.

Но на 77-й минуте в ворота «Кайрата» был назначен пенальти, который уверенно реализовал Давиташвили — 1:3.

На 90-й минуте после розыгрыша углового Абильдгор головой замкнул подачу — 2:3. Увы, на большее у казанцев попросту не было времени.

Свой последний контрольный матч на сборе казанцы проведут 22 февраля в 12.00 против молдавского «Шерифа». Тем временем «Рубин» дозаявил еще трех новичков для игр в чемпионате РПЛ. Абильдгор заявлен под № 28, Сантос — под № 27 и Дмитрий Тарасов — под № 15.