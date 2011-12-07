Кто ухватится за последние места в плей-офф?

Кто имеет наибольшие шансы не отправиться в отпуск раньше времени, разбирались «КВ».

В Западной конференции на два места в восьмерке три претендента: «Витязь», нижегородское «Торпедо» и «Сочи». Клуб с юга страны отстает от восьмого места, где припарковалось «Торпедо», на три очка, и волей календаря сочинцы сыграют два ближайших матча с прямыми конкурентами на своем льду. У «Торпедо» же в программе гранды «Запада» - СКА и «Йокерит». Так что сочинцам необходимо набирать не меньше 6 очков в оставшихся четырех играх и ждать осечек от Нижнего.

Куда более интересный сюжет ждет болельщиков на «Востоке»: здесь на два последних места претендуют аж 5 команд! Пока первую восьмерку замыкают «Магнитка» (62 очка) и «Куньлунь» (60 очков). Китайскому клубу осталось провести всего одну игру с безнадежным аутсайдером - рижским «Динамо». Остальные участники битвы за плей-офф проведут по четыре игры.

«Металлург» в понедельник, хоть и со скрипом, но обыграл «Куньлунь» и сделал для себя комфортный отрыв от конкурентов. Китайцам же, напротив, борьба за Кубок Гагарина особо не нужна: с эпидемией коронавируса клубу играть попросту негде, поэтому, даже если случится победа над Ригой, едва ли мы увидим эту команду в итоговой восьмерке.

Куда больше огорчений преподнес «Нефтехимик». Нижнекамцы перед понедельником выдали серию из четырех побед кряду, разгромив по ходу «Магнитку» и «Адмирал». Но 17 февраля коса нашла на камень: в Нижнекамск приехал «Амур», проигравший до этого в 7 играх лишь один раз. Результат битвы оказался удручающим - «Нефтехимик» вчистую провалил второй период, и в целом счет оказался крупным - 3:5. Сейчас у Нижнекамска и «Амура» по 58 очков после 58 игр. Вот только у хабаровчан впереди четыре домашние игры, две из которых с «Нефтехимиком», тогда как Нижнекамску предстоит, мягко говоря, потная концовка: четыре выездные игры - с «Магниткой» и три матча на Дальнем Востоке. Домашнее поражение от «Амура» может серьезно аукнуться «Нефтехимику», перечеркнув надежды на плей-офф.

Ну и уж совсем номинальные шансы продолжить играть в марте у «Адмирала». 54 очка, два матча с аутсайдерами конференций, а также «Барысом» и Нижнекамском - сплошные намеки на то, что второй сезон подряд клуб из Владивостока припаркуется на предпоследнем месте «Востока».

Итак, последние игровые дни в Восточной конференции подарят зрителям интересные баталии. А «Нефтехимик», к слову, в социальных сетях пообещал выйти в плей-офф за гол Федора Смолова в ворота мадридского «Реала». Не ударит ли в грязь лицом?..