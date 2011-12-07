«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в «зелёном дерби»

«Ак Барс» на выезде проиграл «Салавату Юлаеву» за секунду до финальной сирены. Встреча завершилась со счётом 2:3.

В первом периоде, несмотря на атакующий хоккей, зрители не увидели заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Вячеслав Солодухин вывел «Салават» вперёд, однако достаточно быстро «Ак Барс» сравнял счёт: Артём Галимов на скорости ушёл от двух хоккеистов и сделал пас вдоль ворот на Стефана Да Косту.

В середине третьего периода «Ак Барс» вновь оказался в роли догоняющей стороны — Филип Ларсен поразил ворота Рейдеборна. Но уже через пять минут Данис Зарипов подставил клюшку под пас Альберта Яруллина, 2:2. Развязка матча случилась на 59-й минуте, когда «барсы» остались в меньшинстве после спорного удаления Дмитрия Воронкова. За секунду до финальной сирены Александр Кадейкин с пятака переправил шайбу в ворота.

«Ак Барс» упустил возможность досрочно стать победителем Восточной конференции. После 56 матчей в активе команды 86 очков.