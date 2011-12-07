Экс-игрок «Рубина» был отчислен из университета

Экс-игрок «Рубина» Соломон Кверквелия был отчислен из Поволжской академии за неуспеваемость. Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявил ректор академии Юсуп Якубов. Напомним, что Кверквелия выступал в «Рубине» с 2010 по 2017 годы. Он провел за казанский клуб 83 игры и трижды отличился. В прошлом сезоне защитник стал чемпионом страны в составе «Локомотива».