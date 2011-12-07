Стали известны даты матчей «Рубина» до конца этого сезона

Так, в 22-м туре 7 апреля «Рубин» сыграет в 16.30 дома с тульским «Арсеналом».В 23-м туре казанцы 12 апреля в Самаре сыграют с местными «Крыльями Советов».В 24-м туре «Рубин» 21 апреля в 16.30 в Екатеринбурге сразится с «Уралом».В 25-м туре казанцы 24 апреля в 19.30 примут дома «Уфу».В 26-м туре 28 апреля «Рубин» сыграет в 14.00 в Москве со «Спартаком».В 27-м туре 3 мая «Рубин» в 16.30 начнет домашний матч с «Оренбургом». В 28-м туре 10 мая в Москве казанский клуб в 19.00 сыграет с «Локомотивом».В 29-м туре 20 мая «Рубин» в 19.00 начнет свой домашний матч с «Анжи». А в 30-м туре казанцы на выезде в 14.00 сыграют с «Краснодаром».