В Нижнекамске появится сквер им. Н. Зеленова

К 2020 году в Нижнекамске будет обустроен сквер имени первого директора шинного комплекса Николая Зеленова, приводит слова мэра города Айдара Метшина официальный сайт НМР. Сквер будет расположен на проспекте Шинников, недалеко от нового здания городского суда. Инициаторами обустройства общественного пространства являются общественный совет города и актив работников шинного комплекса.