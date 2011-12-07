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Грузинский портал удалил интервью отца Кварацхелии, в котором он заявил об уходе полузащитника из «Рубина»

Российские СМИ растиражировали цитаты Бадри Кварацхелии.

Грузинский портал sportall.ge удалил материал с интервью отца полузащитника Хвичи Кварацхелии, в котором Кварацхелия-старший заявил об уходе игрока из «Рубина». Интервью было опубликовано в среду, но в настоящий момент недоступно для пользователей.

В материале Бадри Кварацхелия заявил о том, что его сын гарантированно не останется в России этим летом.

«Я хочу заверить грузин, что мой сын не останется в России», — приводит цитату из интервью «Татар-информ».

В минувшем сезоне Кварацхелия провёл 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.

КВ
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