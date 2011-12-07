Руководитель ансамбля татарского танца оценил хореографические способности Леонида Слуцкого

Руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» Радиф Яваев оценил хореографические способности главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Видеоролик с его танцем клубная пресс-служба опубликовала после матча 30-го тура РПЛ с «Ротором».

«Парень — огонь. Самое главное, что в нём есть татарский азарт, огонёк. Над техникой ещё немного нужно поработать, а в остальном — перспективный танцор», — заявил Яваев в интервью vseprosport.ru.

Он добавил, что готов взять специалиста в свой ансамбль. По его словам, на обучение Слуцкого танцам уйдёт две-три репетиции.

«Футболистам, которые постоянно ногами работают, самое то танцевать татарские танцы. Запросто сделают», — подытожил Яваев.