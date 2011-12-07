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КАМАЗ успешно прошел лицензирование ФНЛ

Но по спортивному принципу место в лиге могут отдать другим клубам.

Челнинский КАМАЗ получил лицензию на участие в чемпионате ФНЛ, сообщает официальный сайт клуба. Но по спортивному принципу место в лиге могут отдать другим командам.

На участие в ФНЛ в следующем сезоне претендуют «Алания» (2-е место зоны «Юг» ПФЛ) и «Олиип-Долгопрудный», созданный несколькими неделями ранее в результате слияния ФК «Олимп-Химки» и «Долгопрудный». КАМАЗ в минувшем сезоне финишировал четвертым в зоне «Урал-Приволжье».

Состав участников ФНЛ должен будет утвердить исполком РФС. Заседание запланировано на начало июля.

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