Рестарт РПЛ: со зрителями и социальной дистанцией

Для возобновления игр РПЛ было сделано многое: продуманы регламенты, отработана схема возвращения легионеров — «Рубину» пришлось вывозить своих игроков чартером из Германии, а несколько футболистов «Спартака» пересекли финско-российскую границу на велосипедах. Ради рестарта лиги в стране решили отказаться от идеи доиграть чемпионаты ФНЛ и ПФЛ. Из ФНЛ теперь вылетят только те, у кого не останется денег на новый сезон (такие уже нашлись), а принять намереваются всех победителей ПФЛ. Даже стыковых матчей РПЛ — ФНЛ проводить в этом сезоне не станут. По планам, элиту покинут 15-я и 16-я команды, да и то не факт. В РПЛ, по спортивному принципу, должны подняться «Ротор» и «Химки». И если у первого бюджет вроде набирается, то вторые склоняются к варианту не повышаться в классе. Чудный сезон!

Клубы РПЛ возвращались к тренировочному режиму в течение нескольких последних недель, соблюдая суровые требования и предписания. Однако все равно не убереглись. Вечером 17 июня стало известно, что тесты на COVID-19 шести (!) футболистов «Ростова» оказались положительными. Команда отправилась на 14-дневный карантин, и теперь мы получаем интересный прецедент: либо несколько матчей РПЛ придется переносить, либо «Ростов» отправит в бой молодежную команду, либо ему и вовсе впаяют техническое поражение. Для пущего драматизма добавим — ростовчане прямо сейчас в числе кандидатов на путевку в Лигу чемпионов (четвертое место в таблице, 3 очка до призеров).

В РПЛ осталось провести 8 туров. Календарь соревнований сверстан так, что матчи пройдут два раза в неделю. Завершится текущий сезон 22 июля, а новый планируют запустить в начале августа. Столь жесткий марафон из матчей, безусловно, отразится на состоянии здоровья футболистов, которые 1,5 месяца работали дома по индивидуальной программе и не успели набрать оптимальную форму. Уже сейчас в зарубежных чемпионатах мы видим прямо-таки эпидемию травм. Для минимизации рисков в оставшихся матчах предусмотрено по 5 замен.

Стадионы будут разделены на несколько зон по количеству допущенных в них лиц. Запасным, тренерскому штабу на скамейке придется соблюдать социальную дистанцию, а футболистам — отказаться от рукопожатий на поле, в душевых и раздевалках занимать места в шахматном порядке.

Зато на арены пустят зрителей. Но не более 10% от вместимости спортивных объектов. У болельщиков перед входом измерят температуру. Допуск только при наличии масок и перчаток. Напомним, «Рубин» доиграет текущий сезон на «Ак Барс Арене». 10% от ее вместимости — 4,5 тысячи человек. Часть мест отдадут владельцам абонементов, но предусмотрена и квота по билетам, они уже в продаже.

Казанский клуб, идущий на 14-м месте в турнирной таблице, возобновит сезон в субботу в Екатеринбурге. Всего же у «Рубина» в календаре 5 домашних матчей: против «Локомотива» (27.06), «Оренбурга» (5.07), «Краснодара» (9.07), «Ростова» (15.07) и «Спартака» (22.07).