Казанский «Зенит» получил wild card и выступит в Кубке CEV

«Зенит» в сезоне 2021/22 выступит в Кубке CEV — казанский клуб получил wild card вместе с «Моденой» и «Скрой», сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола. Ранее «Зениту» предстояло выступить в Кубке вызова, однако опыт перевода команд в турнир рангом выше действует с 2019 года.

В Лиге чемпионов от России выступят московское «Динамо», петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив»: все клубы начнут свой путь с группового этапа. В Кубке CEV, помимо «Зенита», выступит «Кузбасс».

Среди женских команд в Лиге чемпионов от России сыграют калининградский «Локомотив», московское «Динамо» и «Динамо-Ак Барс». В Кубке CEV выступит «Уралочка-НТМК», в Кубке вызова — саратовский «Протон».