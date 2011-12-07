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«Нефтехимик» пополнил состав двумя футболистами

Оба игрока присоединились к нижнекамцам на правах свободных агентов.

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя футболистами: к клубу присоединились 22-летний полузащитник Павел Баранов и 30-летний защитник Максим Шоркин. Оба игрока перешли на правах свободных агентов.

Павел Баранов в минувшем сезоне защищал цвета брянского «Динамо», провёл в ФНЛ 39 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Максим Шоркин выступал за «Торпедо», отыграл в ФНЛ 33 встречи и заработал 1+1 по системе «гол+пас».

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