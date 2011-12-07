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Раиль Абдуллин объявил о своём уходе из «Красавы»

Экс-защитник «Рубина» нашёл себе новый клуб.

20-летний фланговый защитник Раиль Абдуллин объявил о своём уходе из «Красавы». Соответствующий пост экс-игрок «Рубина» опубликовал в Instagram-аккаунте.

Напомним, что Абдуллин стал одним из нескольких футболистов, с которыми было решено заключить контракты по итогам первого тренировочного сбора «Красавы». Это произошло 5 июня.

Защитник продолжит карьеру в другом клубе. На данный момент название команды не уточняется. 12 июня Абдуллин не попал в заявку на контрольный матч с «Торпедо».

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