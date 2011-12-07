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УНИКС заинтересовался игроком «Фенербахче»

Турецкий клуб не намерен продлевать контракт с баскетболистом.

УНИКС проявляет интерес к защитнику «Фенербахче» Лоренцо Брауну, утверждает «Реальное время». Турецкий клуб не намерен продлевать контракт с баскетболистом и защитнику предстоит искать новую команду. Также на игрока претендует «Црвена Звезда».

Отметим, что Лоренцо Браун однажды заключил контракт с УНИКСом — это произошло в ноябре 2016 года. Спустя неделю казанцы расторгли соглашение с игроком, так как в ходе медосмотра у защитника были выявлены проблемы с сердцем.

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