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«Химки» выбили «Урал» из Кубка России

Команда второй раз в своей истории вышла в финал турнира.

«Урал» в Екатеринбурге проиграл «Химкам» в матче ½ финала Кубка России — 1:3.

В первом тайме гости смогли забить трижды: отличились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артём Полярус. «Урал» смог ответить лишь голом Андрея Панюкова на 73-й минуте.

Таким образом, «Химки» второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России. Ранее аналогичное достижение было в розыгрыше 2004/05 годов, где подмосковная команда в решающем матче уступила ЦСКА (0:1). «Урал», в свою очередь, уже вылетал на стадии полуфинала в розыгрыше 2007/08 годов, тогда на пути «шмелей» встал «Амкар».

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