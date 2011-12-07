«Химки» выбили «Урал» из Кубка России

«Урал» в Екатеринбурге проиграл «Химкам» в матче ½ финала Кубка России — 1:3.

В первом тайме гости смогли забить трижды: отличились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артём Полярус. «Урал» смог ответить лишь голом Андрея Панюкова на 73-й минуте.

Таким образом, «Химки» второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России. Ранее аналогичное достижение было в розыгрыше 2004/05 годов, где подмосковная команда в решающем матче уступила ЦСКА (0:1). «Урал», в свою очередь, уже вылетал на стадии полуфинала в розыгрыше 2007/08 годов, тогда на пути «шмелей» встал «Амкар».