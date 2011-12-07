Нападающий «Салавата Юлаева» Кадейкин: «Поражение от «Ак Барса» засело занозой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин в интервью региональному новостному порталу gorobzor.ru поделился ощущениями, связанными с прошедшим полуфиналом Восточной конференции, в котором клуб из столицы Башкортостана «всухую» уступил казанскому «Ак Барсу».

На вопрос журналиста об отношении форварда к четырем подряд поражениям от «Ак Барса» в концовке прошлого сезона Кадейкин признался, что они серьезно влияют на настроение команды, ведь когда прокручиваешь в голове события прошедшего сезона, на ум приходит последнее, что произошло.

«Поражение не просто запомнилось, оно засело занозой», — подытожил форвард уфимцев.

Также Александр высказал мнение, что «Салавату» для победы в полуфинале не хватило агрессии. В регулярном чемпионате команде из столицы Башкортостана удавалось брать верх над казанцами, благодаря «терпеливому» хоккею, такая же установка была и на матчи в плей-офф. Однако «Ак Барс» сыграл гораздо более агрессивно, к чему оказались не готовы хоккеисты из Уфы.