«Рубин» и «Спартак» узнали имена своих соперников в еврокубках

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного этапа Лиги Чемпионов и Лиги Конференций УЕФА. По ее результатам «красно-белые» сыграют с португальской «Бенфикой», а подопечные Слуцкого померятся силами с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов спартаковцы сыграют дома, 3 или 4 августа, выезд в Лиссабон назначен на 10 августа. Победитель пары выходит в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

«Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, что Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», — прокомментировал результат жеребьевки владелец «Спартака» Леонид Федун.

Казанский «Рубин» будет ожидать исхода двухматчевого противостояния «Судувы» с «Ракувом», в котором определится имя будущего соперника команды из столицы Татарстана. Эти два поединка будут сыграны 22 и 29 июля.

Игры третьего отборочного раунда Лиги Конференций состоятся 5 и 12 августа. «Рубиновые» начнут свою еврокампанию на выезде, а ответный матч сыграют при домашних трибунах.